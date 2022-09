Écologie : Les achats sans voiture «bénéfiques» pour le climat et la santé

L’ATE lance une campagne pour promouvoir les achats sans voiture. Grâce à des alternatives durables, il est possible de réduire le trafic routier et la pollution sonore.

Dans le cadre de sa nouvelle campagne du mois de septembre, l’Association Transports et Environnement (ATE) fait la promotion des achats sans voiture. «En transportant nos achats de manière plus durable, nous réduisons le trafic routier et la pollution sonore», déclare l’ATE dans un communiqué de presse, avant d’ajouter que «faire ses courses sans voiture est bénéfique pour le climat, la qualité de vie et la santé».