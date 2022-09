Covid-19 : Les acteurs culturels ont touché 562 millions de francs d’aides

L’Office fédéral de la culture a tiré le bilan des soutiens publics en 2020 et 2021. Précarisé, le secteur est appelé à poursuivre une «transformation».

En 2020 et 2021, les acteurs culturels ont touché 562,4 millions de francs octroyés sur la base de l’ordonnance Covid qui a mis sur pied les possibilités de soutien financier. Sur ce montant, une grande partie (447,9 millions) concerne les indemnisations pour pertes financières consécutives à des fermetures et impossibilité d’exercer. Les aides d’urgence se sont montées à 23,2 millions et les contributions à des projets de transformation à 57,9 millions.