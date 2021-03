Minisérie : Les acteurs de «La fille d’avant» ont été choisis

L’adaptation du thriller psychologique par la BBC et HBO Max aura Gugu Mbatha-Raw et David Oyelowo pour héros.

La minisérie adaptée du roman «La fille d’avant», écrit par JP Delaney, se précise. La fiction, qui sera produite par BBC One, HBO Max et la société britannique 42, a trouvé ses deux héros. D’après TVLine et Deadline, Gugu Mbatha-Raw (qui incarnait Hannah Shoenfeld dans «The Morning Show») et Daniel Oyelowo («Selma», «Minuit dans l’univers», «Les Misérables») ont obtenu les deux rôles principaux.