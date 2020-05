Série

Les acteurs de «Succession» seront mieux payés

Chacun des membres de l'équipe de la série de HBO a renégocié son salaire, qui sera triplé.

Selon le «Hollywood Reporter», Hiam Habbas, Sarah Snook, Nicholas Braun, Kieran Culkin et leurs collègues ont réussi à obtenir le triplement de leur salaire pour la troisième saison de la fiction qui raconte la vie de la famille Roy, à la tête de l'un des plus grands conglomérats de médias du monde. Alors qu'ils touchaient environ 100'000 dollars par épisode, ils recevront désormais entre 300'000 et 350'000 dollars.