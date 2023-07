Les acteurs d’Hollywood entrent officiellement en grève

Getty Images via AFP

La production de films et de séries tourne au ralenti.

Le puissant syndicat des acteurs américains a annoncé, jeudi, son entrée officielle en grève à partir de minuit (9 heures, heure suisse vendredi), décision qui devrait complètement paralyser Hollywood, où la production de films et de séries tourne déjà au ralenti à cause du mouvement social des scénaristes.

«Le conseil national du SAG-AFTRA a voté à l’unanimité un ordre de grève contre les studios et les diffuseurs», a annoncé Duncan Crabtree-Ireland, directeur exécutif national de ce syndicat qui représente 160’000 acteurs et autres professionnels du petit et du grand écran.