Affaires Archegos et Greensill : Les actionnaires refusent de blanchir la direction de Credit Suisse

Lors de leur assemblée générale vendredi, les actionnaires de la banque zurichoise n’ont pas accordé la décharge du conseil d’administration et de la direction pour l’exercice 2020.

Les actionnaires de Credit Suisse (CS) ont refusé vendredi, avec 59,95% des voix, d’accorder la décharge au conseil d’administration et à la direction pour l’exercice 2020. Cet exercice avait été entaché par l’affaire Archegos, des fonds spéculatifs dont l’implosion avait fait perdre des millions à plusieurs grandes banques dont CS et UBS, ainsi que par la faillite de la société financière britannique Greensill, dont la chute avait obligé Credit Suisse à rembourser au total 4,8 milliards de dollars. Dans un communiqué, le conseil d'administration affirme qu’il «réfléchira au feed-back des actionnaires et envisagera les mesures nécessaires».