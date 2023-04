AG de Credit Suisse: une pluie de critiques des actionnaires

Revers symbolique

Les différentes propositions à l’ordre du jour n’ont pas obtenu la majorité des deux tiers lors des votes et ont été refusées. Un revers avant tout symbolique pour les dirigeants puisque la banque ne va plus exister sous cette forme à l’avenir. Les membres du conseil d’administration de la banque qui se sont représentés ont malgré tout été réélus à une courte majorité. Le président Axel Lehmann a obtenu plus de 55% des voies. Plus de 48% ont voté contre la rémunération fixe de la direction. Ses membres ne recevront pas de salaire en 2023.