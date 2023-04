Les actions de blocage pourraient nuire à la loi sur le climat

L’UDC agacé du soutien des personnalités

Dans les soutiens du camp du oui, on trouve des personnalités sportives ou du show-business comme le musicien Bastian Baker ou la mannequin Christa Rigozzi. L’UDC critique cet engagement. Si chacun est libre d’exprimer son avis, «il faut ensuite que les gens décident eux-mêmes de la crédibilité de ces privilégiés qui parcourent le monde en avion en tant que sportifs, musiciens ou mannequins», explique Michael Graber, conseiller national valaisan et directeur de campagne. «Les célébrités et les influenceurs Instagram disposant d’une bonne situation financière ne souffriront peut-être pas de devoir payer à l’avenir plusieurs centaines de francs de plus par mois pour l’énergie. Mais la loi touche de manière particulièrement brutale la classe moyenne et la population qui travaille dur», conclut-il. Aucune des personnalités n’a pour l’instant réagi.