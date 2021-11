Yverdon-les-Bains (VD) – Les actions des syndicalistes pourraient leur coûter cher

Des actions licites ou illicites?

À l’époque, les syndicalistes avaient notamment organisé des piquets de grève sur des chantiers à Yverdon-les-Bains et Treycovagnes, et envoyé au patron une lettre au ton menaçant. Le déroulement d’une manifestation publique autorisée à Lausanne fait aussi partie des cas. L’enjeu pour le Tribunal de police sera de déterminer si ces faits qui se sont déroulés de janvier à juin 2018 étaient licites ou non. En plus des peines pécuniaires requises, c’est surtout l’inscription dans leur casier judiciaire qui risque de coûter cher au trio.