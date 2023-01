Activisme: Les activistes climatiques prévoient des blocages de routes et des occupations d’écoles pour 2023

En 2022, le mouvement climatique Renovate Switzerland s’est fait remarquer par des actions plus provocantes que jamais: durant le mois d’octobre, en l’espace de seulement deux semaines, ces activistes ont bloqué sept axes routiers principaux à Lausanne, Berne et Zurich en collant leurs mains sur l’asphalte. Dans un même temps, les activistes climatiques britanniques d’ Extinction Rebellion ont prévenu qu’ils renonçaient pour l’heure à de telles actions. Cette annonce aura-t-elle des conséquences pour les activistes en Suisse?

«Nous continuerons à bloquer les routes jusqu’à ce que les politiques mettent en œuvre la revendication de la campagne», a répondu Cécile Bessire de Renovate Switzerland, interrogée par 20 Minutes. De quelle revendication parle-t-on? La Confédération doit débloquer quatre milliards de francs pour permettre à 100’000 personnes de se reconvertir dans les métiers du bâtiment et de leur rénovation. Les militants nomment cela «mobilisation générale pour la rénovation des bâtiments». En Suisse, le parc immobilier est responsable de 40% de la consommation d’énergie et d’environ un tiers des émissions de CO 2 .