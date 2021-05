Cryptomonnaies - «Les activités de minage de cryptomonnaies doivent cesser»

Cryptomonnaies : Confronté aux coupures d’électricité, l’Iran met le minage informatique entre parenthèses

En Iran, des entreprises sont accusées de tirer trop fort sur le réseau électrique, afin d’améliorer le minage de cryptomonnaies. Face aux nombreuses coupures de courant, l’État sévit.

L’Iran interdit le minage informatique pour quatre mois, a annoncé, mercredi, son président, Hassan Rohani, après des coupures de courant à répétition - d’abord intempestives, puis programmées par quartier - à Téhéran et dans plusieurs grandes villes. «Les activités de minage de cryptomonnaies doivent cesser jusqu’à la fin du mois iranien de Chahrivar», le 22 septembre.

Des responsables et des médias locaux ont attribué la surcharge du réseau à la combinaison de plusieurs facteurs: la sécheresse qui fait baisser le niveau des lacs de retenue alimentant les nombreux barrages hydroélectriques du pays, des températures au-dessus des normes saisonnières, qui entraînent une forte demande d’énergie pour la climatisation, et le minage de cryptomonnaies.

Consommation de six à sept fois plus élevée

Hassan Rohani a reproché, mercredi, aux entreprises de minage informatique «clandestines», ayant accès à une électricité au tarif subventionné par l’Etat, de consommer de six à sept fois plus de courant que leurs concurrentes enregistrées auprès des autorités, et qui payent de ce fait l’électricité au prix auquel l’Iran l’exporte vers l’Irak. Samedi, la compagnie nationale d’électricité avait indiqué que ces entreprises dotées de permis avaient accepté de suspendre leurs activités pour décharger le réseau.