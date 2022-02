Suisse : Les activités du surveillant des prix touchées par la pandémie

Le surveillant des prix livre son bilan 2021. Parmi les thématiques abordées se trouvent notamment les prix des tests en laboratoire et des vaccins.

En 2021, le surveillant des prix s’est penché sur différentes thématiques: les tarifs postaux, les tarifs hospitaliers et les prix des génériques, les tarifs communaux de l’eau, des eaux usées et des déchets, les prix du gaz ainsi que les coûts du trafic des paiements numériques. Il livre ce lundi son bilan.

Il constate d’ailleurs que «la pandémie de coronavirus a laissé des traces dans ses activités», comme l’annonce un communiqué de presse . Après avoir analysé le prix des tests de laboratoire (en particulier les tests antigéniques rapides) et les coûts des vaccins , le surveillant des prix «a adressé au Conseil fédéral des recommandations formelles visant à réduire ces prix et les forfaits pour l’administration des vaccins. En conséquence, les prix des tests de laboratoire ont été légèrement réduits mais restent encore trop élevés», déclare-t-il.

Les transports publics ont aussi subi la crise du coronavirus, notamment avec une baisse drastique du nombre d’usagers en raison de l’obligation du télétravail. Même si «la stabilité des prix a pu être assurée pour le moment, il est indispensable de proposer de nouvelles offres adaptées aux habitudes de vie et de travail et à des prix attractifs», estime le surveillant des prix.

Secteur de la santé

«Un autre point fort de l’activité du surveillant des prix» a été l’examen des tarifs hospitaliers dans l’assurance de base. Il a fallu «un nouveau benchmark national pour les tarifs stationnaires des hôpitaux somatiques aigus et des cliniques psychiatriques». Dans le domaine des tarifs hospitaliers de l’assurance maladie complémentaire, une enquête a montré que, «dans ce domaine, les tarifs hospitaliers sont disproportionnés par rapport aux coûts supplémentaires effectifs des prestations complémentaires», et ce sur l’ensemble du territoire. Le surveillant des prix est désormais en contact avec la branche concernée et la FINMA pour réagir à ce point.