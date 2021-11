Canaries : Les activités sexuelles des touristes détruisent les dunes

Un grand nombre de couples font l’amour sur les plages de la réserve naturelle populaire de Gran Canaria, ce qui provoque des dégâts considérables sur la flore et la faune.

À Gran Canaria, les dunes de la réserve naturelle de Maspalomas sont bien connues des touristes des îles Canaries comme un lieu insolite pour faire l’amour. Or des chercheurs internationaux, dans une étude à paraître en janvier 2022 dans le «Journal of Environmental Management» , exhortent les touristes à arrêter de pratiquer leurs activités sexuelles à cet endroit, ces rencontres coquines ayant des conséquences environnementales désastreuses.

Les chercheurs ont ainsi identifié 298 «lieux de sexe» sur une superficie de plus de 5700 mètres carrés. La végétation y est particulièrement dense avec la présence de plantes rares. Selon les chercheurs, ces plantes sont piétinées ou arrachées par les couples qui construisent leur propre «nid» sur la plage. Et d’abandonner préservatifs, cigarettes, papier toilette, mouchoirs sur place. Huit espèces végétales indigènes sont ainsi touchées et trois sont même menacées d’extinction.