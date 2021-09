RDC : Les ADF accusés d’un nouveau massacre de villageois en Ituri

le groupe armé ADF, affiliée au groupe djihadiste État islamique, est accusé par la population du massacre d’une trentaine de personnes en RDC ce week-end.

L’Ituri, comme la province voisine du Nord-Kivu, est sous état de siège depuis début mai, mesure exceptionnelle censée mettre un terme aux activités des multiples groupes armés qui terrorisent les habitants depuis plus de 25 ans dans ces régions dont ils se disputent les ressources.

Dès samedi soir, Dieudonné Malangayi avait fait savoir qu’au moins 14 personnes avaient été tuées dans les collines de Tsani Tsani et Mapasana, autour du village de Luna Samboko, à la limite avec le Nord-Kivu. «Les rebelles ADF sont entrés le matin, ils ont opéré toute la journée», ajoutait-il. Selon lui, ils ont pillé maisons et boutiques, et tué en masse, en majorité des agriculteurs.