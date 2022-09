Londres : Les adieux à la reine approchent, les dirigeants étrangers arrivent

Le défilé populaire approche de son terme, les délégations officielles affluent: il ne reste plus que quelques heures au public pour espérer se recueillir auprès du cercueil de la reine Elizabeth dimanche, avant les funérailles d’État lundi en présence de dirigeants du monde entier.

Fin de la queue ce dimanche

Le public aura encore jusqu’à 6h30 (7h30 en Suisse) lundi pour se recueillir à Westminster Hall , la plus ancienne salle du Parlement britannique, devant le cercueil de celle qui a traversé les époques avec le même sens du devoir. Mais compte tenu du temps d’attente considérable pour défiler devant le cercueil – 13 heures 30 annoncées dimanche matin – la queue, devenue un phénomène en soi, devrait être fermée d’ici à la fin de la journée de dimanche aux nouveaux arrivants.

Minute de silence

A 20h locales (21h en Suisse), le Royaume-Uni se figera dans une minute de silence pour un «moment de réflexion» en mémoire de sa monarque qui a régné 70 ans, une longévité sans précédent dans l’Histoire britannique. Alors que des dizaines de milliers de personnes se sont succédé devant la dépouille de la monarque, un seul incident a été relevé: un homme a été inculpé pour trouble à l’ordre public après avoir quitté la queue et s’être approché du cercueil vendredi, a annoncé samedi soir la police.

«J’ai vu le roi!»

Samedi, le roi Charles et son fils le prince William se sont offert un bain de foule surprise près du pont de Lambeth. Le nouveau souverain, bien moins populaire que ne l’était sa mère, a échangé quelques mots et serré des mains, comme il l’a fait à plusieurs reprises lors de sa tournée cette semaine à travers les quatre nations du Royaume-Uni, de Belfast à Cardiff.

«J’ai vu le roi! Nos regards se sont croisés!», a jubilé Geraldine Potts-Ahmad, en larmes. «Il va devenir le meilleur roi», a pronostiqué la quinquagénaire, encore sous le coup de l’émotion.

William et Harry réunis

Désormais prince de Galles, William, 40 ans, a participé samedi avec son frère Harry, avec qui il entretient des relations notoirement difficiles, à une veillée autour du cercueil, avec les six autres petits-enfants de la reine. Les deux frères étaient tous deux en uniforme militaire, une tenue que Harry n’avait plus portée depuis son retrait fracassant de la monarchie, pendant que le public continuait à défiler de part et d’autre du cercueil. Vendredi, les quatre enfants de la reine avaient mené une veillée similaire.