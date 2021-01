Etats-Unis : Les adieux de Melania Trump

La Première dame a publié un message lundi, alors qu’elle se prépare à quitter la Maison-Blanche.

Deux jours avant son départ de la Maison-Blanche, Melania Trump a pris congé des Américains via une vidéo. «Soyez passionnés dans tout ce que vous faites. Mais rappelez-vous toujours que la violence n’est jamais la solution, et ne sera jamais justifiée», a-t-elle dit, alors que les violences au Capitole ont fait cinq morts.

Dans un discours officiel de six minutes, la Première dame n’a fait qu’une brève allusion à son mari alors qu’elle rendait hommage aux familles de militaires, aux agents du système de santé confrontés à la pandémie de nouveau coronavirus et à ceux qui aident les victimes d’abus de drogues opioïdes.

«Les quatre dernières années ont été inoubliables», a déclaré Melania Trump, qui quitte son rôle avec une cote de popularité de 47%, contre 69% pour Michelle Obama. «Alors que Donald et moi terminons notre séjour à la Maison Blanche, je pense à toutes les personnes que j’ai gardées dans mon coeur et à leurs histoires incroyables d’amour, de patriotisme et de détermination.»