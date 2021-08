Athlétisme - Les adieux émouvants de Léa Sprunger à Lausanne

Léa Sprunger a effectué son dernier tour de piste - un relais 4 x 100 m peu après sa course sur 400 m haies (5e en 54’’75) - et son dernier tour d’honneur « chez elle à Lausanne » , dans son jardin. Des moments poignants pour la Nyonnaise, à qui il reste encore deux courses en carrière avant de raccrocher ses pointes. « J’ai essayé de profiter à fond de C es moments. C’était poignant , il y avait beaucoup d’émotion . Mes amis, ma famille, mes supportrices et supporters étaient éparpillés un peu partout dans le stade. Je voyais des visages connus un peu partout » , a souri la spécialiste des haies chronométrée en 54’’75 sur le tour de piste. « C’était une bonne course, avec un bon temps. J’ai de quoi être satisfaite » , a dit la Vaudoise.