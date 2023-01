Instagram/Facebook : Les ados ne recevront plus de pubs basées sur leur genre

Régulièrement accusée de nuire à la santé mentale du jeune public, Meta, la maison mère des réseaux sociaux Instagram et Facebook, prend des mesures. À partir de février, les groupes souhaitant faire de la publicité à destination des mineurs sur ces plateformes ne pourront plus cibler les ados en fonction de leur genre. Ils n’auront plus accès qu’à leur âge et à leur localisation, pour s’assurer que le contenu des annonces soit approprié et utile, explique Meta, mardi, dans un message sur son site.