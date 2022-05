Violence: Les jeunes LGBT souffrent plus que les autres

Vaud : Les ados non hétéros souffrent plus que les autres

Une étude vaudoise montre que les jeunes LGBT sont davantage la cible de violences que leurs pairs, ce qui péjore leur état de santé.

Quatre fois plus de risques d’agression sexuelle

Les jeunes non exclusivement hétérosexuels (non HET) représentent un répondant sur six. Les jeunes femmes non HET ont quatre fois plus de risques que les autres d’avoir été victimes d’une agression sexuelle durant les trente derniers mois. Les jeunes hommes non HET ont, quant à eux, quatre fois et demie plus de risques que les autres d’avoir été cibles de harcèlement ou intimidation durant la dernière année.