Etude – Les ados sont moins serviables après avoir contracté le Covid-19

20min/Marvin Ancian

Une récente étude met en lumière une conséquence du Covid-19, peu connue pour l’heure. Les jeunes changeraient de comportement après avoir contracté la maladie ou après qu’un membre de leur famille en a souffert. Selon cette étude (lire encadré), ils deviendraient plus méfiants et seraient moins enclins à faire confiance aux gens, à coopérer avec eux ou à leur venir en aide, écrit ce lundi le «Tages-Anzeiger». Les jeunes issus de milieux socio-économiques défavorisés seraient particulièrement concernés.

Les auteurs de l’étude font ainsi état d’une diminution des comportements prosociaux, soit des actes volontaires qui ont pour but de bénéficier à quelqu’un. Les chercheurs pensent que cela désavantagera les adolescents dans leur vie professionnelle et ce, sur le long terme, rapporte le journal alémanique. «C’est un aspect qui a été peu pris en compte jusqu’à présent», affirme Matthias Sutter, co-auteur de l’étude et expert en économie comportementale auprès de l’institut allemand Max-Planck. Pour l’heure, note-t-il, on ignore si d’autres catégories d’âge réagissent de la même manière.

Les raisons pas connues pour l’heure

L’équipe de recherche avait initialement débuté son étude avant la pandémie, s’intéressant aux réseaux d’amitié entre écoliers. Pour cela, ils avaient collecté 5000 jeux de données dans divers lycées français. Les chercheurs avaient ensuite répété leur étude pendant la pandémie avec un nombre réduit des participants. Cela leur a permis d’établir une corrélation intéressante: «La prosocialité était déjà plus faible chez les adolescents de faible statut social avant la pandémie, et nos données montrent maintenant que les infections au Covid-19 ont presque triplé l’écart de prosocialité entre les participants ayant un statut social plus élevé et ceux ayant un statut social inférieur», explique Matthias Sutter.

Mais alors pourquoi une infection au coronavirus mène-t-elle à un manque de confiance envers autrui et à une baisse de la serviabilité? L’étude ne s’est pas penchée sur cette question. Seules des suppositions peuvent donc être faites, pour l’heure, à ce niveau-là. Selon Matthias Sutter, il est évident qu’une infection au coronavirus – impliquant une isolation, une quarantaine, d’éventuelles baisses de salaires voire même une perte d’emploi – est bien plus pesante pour les familles défavorisées que pour les familles jouissant d’une meilleure situation socio-économique. «Les personnes concernées manquent de ressources pour gérer et surmonter ces situations. Elles se sentent alors peut-être abandonnées par la société.»

Matthias Sutter ajoute: «Lorsque l’insécurité augmente, les gens s’occupent d’abord d’eux-mêmes. D’autres études l’ont déjà prouvé par le passé.» Et pour finir, Matthias Sutter note qu’on ne peut pas non plus exclure que les changements de comportements relevés soient provoqués par des effets biologiques causés par la maladie.