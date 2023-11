Les ados suisses sont mal informés sur les questions liées au sexe

Dans le demi-canton de Bâle-Ville, près d’un quart des écoliers de 14 et 15 ans pensent qu’il existe un vaccin contre le SIDA. C’est le constat que tire le rapport cantonal sur la santé des jeunes 2022, publié la semaine passée. Celui-ci montre qu’un grand nombre d’adolescents sont mal informés en termes de sexualité, voire, pour 12% d’entre eux, qu’ils n’ont jamais suivi de cours d’éducation sexuelle.

Une situation plus modérée en Suisse romande

En réaction, l’organisation Santé sexuelle suisse, par le biais de sa responsable publication Céline Berset, pointe principalement du doigt l’inexistence d’un système de contrôle de la qualité des cours d’éducation sexuelle et le fait qu’il existe de grandes différences régionales en lien avec le nombre de cours donnés. Un constat qui s’applique partiellement à la Suisse romande: «Le nombre d’heures d’enseignement varie en fonction des cantons, mais l’éducation sexuelle externe et mandatée par les cantons est bien contrôlée au niveau de la qualité», explique Caroline Jacot-Descombes, directrice adjointe et cheffe de projet Éducation sexuelle au bureau lausannois de l’organisation.