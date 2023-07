Les adresses des conseillers fédéraux publiés sur le dark web

Pour l'Administration fédérale, il s’agit probablement de la pire attaque de hackers jamais perpétrée, écrit la «NZZ am Sonntag». Le Conseil fédéral parle de «plusieurs millions de données dérobées». Des pirates informatiques ont mis la main sur des documents confidentiels du Service fédéral de sécurité (SFS) lors de l’attaque contre le prestataire de services de la Confédération Xplain , il y a un mois.

Les fichiers ont été publiés sur le darknet. On apprend désormais dans la presse dominicale alémanique qu’ils renseignent sur les mesures de sécurité pour les diplomates et les ambassades étrangères, ainsi que sur les personnes et objets protégés par la Confédération. Les adresses des conseillers fédéraux y sont listées, tout comme les résidences de cadres supérieurs sous protection.