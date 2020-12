Domicile : Les adresses des Suisses seront centralisées

La future loi sur le service des adresses, bien accueillie en consultation, permettra à la Confédération de créer un Service national des adresses.

Le futur Service national des adresses sera accessible aux Communes et Cantons, à l’Administration fédérale et aux tiers autorisés.

Le Département fédéral de l’intérieur rappelle dans un communiqué vendredi qu’il n’existe pas de service permettant aux autorités fédérales de rechercher le domicile et l’adresse des habitants par-delà les frontières cantonales ou de mettre à jour les adresses existantes. Le futur SNA sera accessible aux Communes et Cantons, à l’Administration fédérale et aux tiers autorisés. Ils pourront, dans le cadre de leurs tâches légales, consulter les adresses actuelles et les anciennes adresses des habitantes et des habitants de la Suisse.