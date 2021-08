JO de Tokyo - Les adversaires de la Suissesse éliminée se sont-elles arrangées?

La Suissesse Elena Quirici avait remporté deux de ses trois combats dans le tournoi de karaté chez les plus de 61kg en kumite et pouvait espérer sortir de la phase de poules. Lors de son dernier combat contre la Chinoise Li Gong, la karatéka de 27 ans a flirté avec la victoire avant de concéder le nul. Insuffisant pour assurer une place dans la lutte pour les médailles. L’Argovienne a donc dû attendre le dénouement des combats restants pour connaître son classement définitif.

Une farce au lieu d’un combat

Dur à encaisser, d’autant plus que le karaté ne figurera plus au programme olympique aux JO de Paris en 2024. «C’est triste, je me suis battue jusqu’au bout. Malheureusement, cela n’a pas suffi. Je crois que je peux être fière de moi malgré tout», a dit Elena Quirici au micro de SRF.