Les pays de la finale de l'Eurovision sont connus

Eurovision : Les adversaires de Marius Bear sont connus

Découvrez la liste des pays sélectionnés pour la finale du Concours européen de la chanson, qui se tiendra samedi 14 mai 2022, à Turin (I).

Lors de la première demi-finale, Marius Bear a décroché son billet pour la finale du Concours européen de la chanson avec son titre «Boys Do Cry». « Je suis tellement bouleversé. Mon rêve s’est réalisé », avait confié l’Appenzellois de 28 ans. À la suite de la seconde demi-finale, qui s’est tenue le jeudi 12 mai 2022 à Turin, le chanteur connaît désormais tous les pays qui tenteront de l’empêcher de remporter l’Eurovision pour la Suisse, ce qui n’est plus arrivé depuis 1988 et la victoire de Céline Dion.

Parmi les dix derniers pays qualifiés, on citera la Finlande, la Serbie ou encore la Suède, qui avec «Hold Me Closer» interprété par Cornelia Jakobs, est entrée dans le Top 3 des favoris à la victoire, selon les bookmakers. Malte, Chypre et Israël ont été éliminés. On rappellera que c’est l’Ukraine, représentée par Kalush Orchestra, qui a la faveur des pronostics.