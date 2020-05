Covid-19

Les aéroports italiens rouvriront le 3 juin

Premier pays touché en Europe par l’épidémie de coronavirus, l’Italie avait fermé de nombreux aéroports. La quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers dans la péninsule est annulée.

«Il sera possible de procéder à la réouverture de tous les aéroports à partir du 3 juin prochain, quand seront de nouveau permis les transferts interrégionaux et internationaux», a expliqué Paola De Micheli devant les députés, alors que la péninsule sort progressivement de deux mois de confinement pour endiguer l’épidémie du nouveau coronavirus.

32’000 décès

Premier pays à avoir confiné il y a plus de deux mois l’ensemble de sa population, l’Italie, qui a enregistré plus de 32’000 décès mais semble être parvenue à maîtriser l’épidémie, a entamé depuis le 4 mai une prudente levée des restrictions, afin notamment de relancer son économie et tenter de faire revenir au plus vite les touristes.