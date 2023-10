Les aéroports syriens de Damas et d’Alep frappés par Israël

Des frappes israéliennes dimanche ont mis hors service les deux principaux aéroports de Syrie, à Damas et Alep, ont rapporté les médias d’Etat en citant une source militaire. «L’ennemi israélien a mené une attaque aérienne visant les aéroports internationaux de Damas et d’Alep, causant la mort d’un employé à l’aéroport de Damas et en blessant un autre», a déclaré la source militaire, citée par l’agence officielle syrienne Sana. «Les dommages matériels causés aux pistes d’atterrissage des aéroports les ont mis hors service», selon la même source.