Restaurants, fitness, etc – Les affaires ont moins souffert des tests payants que du certificat Covid

Une évaluation de SumUp, un fournisseur de technologies financières, montre que les secteurs des cafés et restaurants et des bars et clubs ont vu leur chiffre d’affaires continuer de baisser.

Photo d’illustration. AFP

Le fournisseur de technologies financières SumUp a constaté que depuis le 11 octobre – date à laquelle les tests sont devenus payants –, il y a eu une baisse du nombre de transactions par commerçant dans les fitness, les cafés et restaurants et les bars et clubs.

Trois conclusions ressortent de l’évaluation. Premièrement, les cafés et restaurants sont le plus touchés par cette diminution (-3,7%). Viennent ensuite les fitness (-1,5%) et les bars et clubs (-0,8%) en moyenne nationale. Si cela peut paraître peu, Vera Pershina de l’entreprise SumUp rappelle que «l’introduction du certificat Covid avait déjà entraîné une baisse de 14,5% des transactions dans les trois secteurs».

L’introduction des tests payants a ainsi eu comme conséquence d’empêcher la reprise des transactions qui repartaient pourtant à la hausse la semaine précédant l’annonce du Conseil fédéral: les bars et clubs avaient vu les transactions augmenter de +2,3% et les centres de fitness de +7,6%.

Différences régionales

L’évaluation dévoile aussi une nette différence régionale. «En Suisse alémanique, le nombre de transactions a diminué de -3,28% pour les cafés/restaurants, augmenté de 1,91% pour les clubs/bars et de 0,2% pour les centres de fitness. En Suisse romande, elles ont baissé de -11,15% pour les cafés/restaurants, jusqu’à -25,27% pour les clubs/bars et -2,8% pour les centres de fitness», détaille Vera Pershina.