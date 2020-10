Hockey sur glace : Les affiches des huitièmes de finale de la Coupe sont connues

Fribourg se déplacera à Viège le 25 octobre prochain pour une place en quarts de finale. Le LHC recevra Bienne, tandis que Genève attend Langnau.

Matches reprogrammés

Plusieurs matches du premier tour avaient été repoussés à cause d ’ infections au coronavirus. Seewen - Davos et Oberthurgau - Lugano se joueront le 14 octobre, tandis que Dübendorf - Zurich a été reprogrammé six jours plus tard.