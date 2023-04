Talibans: Les Afghanes ne pourront plus travailler pour l’ONU dans le pays

«Pour le secrétaire général, une telle interdiction serait inacceptable et franchement inconcevable», a insisté Stéphane Dujarric, dénonçant une tendance à «saper les capacités des organisations humanitaires d’aider ceux qui en ont le plus besoin». «De façon évidente, étant donné la société et la culture, nous avons besoin des femmes pour distribuer l’aide humanitaire aux femmes», a souligné le porte-parole.

Inquiétudes

L’Afghanistan est en proie à l’une des pires crises humanitaires de la planète: plus de la moitié de ses 38 millions d’habitants est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë et trois millions d’enfants sont menacés de malnutrition. Or, dans la société afghane, profondément conservatrice et patriarcale, il n’est pas permis à une femme de parler à un homme qui n’est pas un proche parent. Une femme ne peut donc entrer en contact qu’avec une bénéficiaire d’aide du même sexe.