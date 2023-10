Les agences immobilières Stéphane Plaza emportées par la tourmente

Une affaire qui déstabilise aussi les 700 agences immobilières Stéphane Plaza, franchisées du groupe M6, devenu actionnaire majoritaire en 2022, et qui s’appuient justement sur son nom et son image pour faire des affaires. Certaines vitrines d’agences en France ont même été taguées, invectivant l’animateur préféré des Français. Et dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, la situation inquiète forcément les 4000 collaborateurs du réseau, cofondé par Stéphane Plaza en 2014. «Dans les faits, on est franchisés du groupe M6, mais on s’appelle Stéphane Plaza et on bénéficie de son image, l’amalgame est inévitable», résume un gérant dans Mediapart.