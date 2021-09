Session - Les agents qui collent des amendes seront mieux protégés

Les agents verbalisateurs qui collent des amendes d’ordre seront mieux protégés. Ils n’auront plus besoin d’indiquer leur identité sur le formulaire ou la quittance d’une amende. Seul leur numéro de matricule y figurera à l’avenir. Le Conseil des États a tacitement transmis jeudi une motion en ce sens de Jean-Luc Addor (UDC/VS).

Dans son texte, le Valaisan relevait que la loi impose à l’agent de mentionner son identité en plus du matricule. Mais «obliger nos policiers à dévoiler ainsi leur identité est problématique», expliquait-il. Notamment sous l’angle de la protection des données et pour conserver une forme de confidentialité. Mais aussi car cela peut être une question de sécurité «pour ces fonctionnaires dont on sait que le travail est parfois exposé».