Société

Les agglomérations accueillent 75% des Suisses

Aujourd’hui, les 49 agglomérations abritent trois quarts des citoyens dans notre pays. En outre, 4,1 millions d’emplois, sur 5,2 millions, s’y trouvent.

Le rythme de croissance démographique des agglomérations (17,7%) est supérieur à celui de la population totale de la Suisse (17,2%). La part de la population étrangère y est aussi plus grande: elle était de 27,7% dans les agglomérations en 2018, soit un peu plus que la moyenne suisse (25,1%), note mardi l'Office fédéral de la statistique.

Les agglomérations jouent également un rôle important pour le marché du travail. Quelque 4,1 millions d’emplois, sur 5,2 millions, s’y trouvent. De plus, près de trois quarts des établissements se concentrent dans ces centres urbains.

La répartition des chômeurs reflète la situation de l’emploi. Environ 80% des chômeurs domiciliés en Suisse vivent dans l’une des 49 agglomérations du pays, dont 43% dans celles de Zurich, Genève et Bâle.

Logements

Les agglomérations concentrent également quelque 70% des logements suisses. De 2000 à 2009, celles de plus de 500’000 habitants affichent la plus forte croissance nette du nombre de logements. À Genève, le parc a augmenté de 20’603 logements. De 2000 à 2017, il s’est construit autant de logements dans les cinq plus grandes agglomérations du pays que dans le reste de la Suisse.