Elevage: Les agriculteurs italiens sonnent l’alarme à propos de la peste porcine

Élevage : Les agriculteurs italiens sonnent l’alarme à propos de la peste porcine

Les 29’000 élevages de porcs d’Italie et un secteur économique sont en danger. Une association agricole réclame un abattage de sangliers. Le Piémont, la Ligurie et la région de Rome sont touchés.

Les agriculteurs italiens ont alerté, mercredi, le gouvernement de Mario Draghi sur la diffusion inquiétante de la peste porcine dans la Péninsule, où des cas ont été détectés dans le nord-ouest et la région de Rome. Dans une lettre au président du Conseil, Coldiretti, la principale association agricole, exige «de nouvelles interventions rapides pour l’abattage et la lutte contre la prolifération des sangliers dans tout le pays, pour stopper la diffusion de la peste porcine africaine».

Selon elle, ce virus très contagieux «met en péril les 29’000 élevages italiens et un secteur économique stratégique générant un chiffre d’affaires annuel de 20 milliards d’euros et employant une centaine de milliers de personnes».

Réduire «radicalement» la population des sangliers

Les médias et les réseaux sociaux se sont largement fait l’écho, ces derniers mois, d’images montrant des familles de sangliers se promenant dans des quartiers résidentiels de la capitale et se nourrissant dans les poubelles.

La maladie ne touche que les porcs, sangliers et phacochères. Le virus, non transmissible aux personnes, peut survivre plus de deux mois dans des viandes et charcuteries issues d’animaux atteints. Il se transmet d’un animal à un autre par la consommation de denrées infectées – par exemple si des porcs domestiques sont nourris avec des restes – ou par contact avec tout support contaminé.