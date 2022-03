Décharge à Satigny (GE) - Les agriculteurs ont fait barrage aux géologues de l’Etat

Face à face, le maire de Satigny Willy Cretegny (à gauche, en bleu marine) et le géologue cantonal Jacques Martelain (à droite, en gilet orange).

Débat nourri

Les trois employés chargés d’étudier les domaines visés en ont été quittes à déambuler sur les chemins, sans mettre le moindre orteil sur une quelconque motte de terre. En contrebas d’une vigne, plantés face au géologue cantonal, les opposants ont disséqué pendant une heure et demi la politique genevoise de traitement de déchets. Pas question de payer le prix de stratégies qui ont négligé le recyclage des mâchefers, selon Michel Muller, président de l’Association des habitants de la commune. Que faire alors des détritus actuels? «On pourrait étendre la décharge de Chatillon.»

Les exploitants comme Laurent Desbaillets ont clamé en chœur qu’ils ne laisseraient pas souiller des surfaces cultivables: «Chez nous, on a coutume de dire qu’on emprunte la terre pour les générations futures. Je dis quoi à mes enfants? Qu’on va leur laisser un trou avec des déchets dedans?!»

La loi du côté de l’Etat?

Le maire de Satigny Willy Cretegny, par ailleurs agriculteur, a insisté sur le respect à avoir les uns vis-à-vis des autres. Mais il a prévenu: «Chez nous vous ne pourrez pas creuser. On fera tout pour vous en empêcher; on a du matériel et de la volonté.»