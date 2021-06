Votation du 13 juin - Les agriculteurs ont gagné la bataille des pesticides

La campagne a été tendue, mais au final, le monde paysan en sort gagnant. Getty Images

Après une campagne très animée, tendue et virulente parfois, le monde paysan a gagné son pari, celui de repousser l’initiative pour la protection des eaux et celle visant à interdire les pesticides de synthèse. Il y a deux mois, elles faisaient 55% d’avis favorables, elles sont tombées, ce dimanche, toutes les deux à moins de 40%. Alors que l’on pensait constater un crêpage de chignon entre cantons urbains et ruraux, ce n’est de loin pas le cas. Même à Genève, canton urbain, les initiatives sont refusées, à la grande «déception» de la conseillère nationale Delphine Klopfenstein Broggini (Verts/GE). Seul le canton de Bâle-Ville a dit oui aux deux objets. À l’inverse, le Valais les refuse à près de 80%.

«Pas une victoire des pesticides»

La campagne intense des milieux paysans a réussi à changer l’étiquette de «pollueurs» qu’on leur collait dans le dos. Grégoire Nappey, responsable de la campagne du non pour Prométerre Vaud, est très satisfait: «Le résultat est confortable, mais nous ne faisons pas de triomphalisme. Ce n’est pas une victoire des pesticides, mais la voie du bon sens. Ce qui est important c’est que l’on garde à l’esprit que l’agriculture est en mutation. Malgré certaines tensions, le bon côté de cette campagne est que le monde paysan s’est mobilisé, que des familles paysannes ont pu expliquer comment elles travaillaient et comment elles entendaient évoluer. Cette campagne a montré aussi qu’il y avait des attentes dans la population pour des produits plus sains. Cela a généré un dialogue et de la confiance, qui a permis d’arriver au résultat d’aujourd’hui».

«Une défaite de la santé publique»

Les partisans de l’initiative contre les pesticides de synthèse sont évidemment d’un autre avis: «L’agrochimie est la gagnante du jour». Ils annoncent qu’ils ne vont pas baisser les bras: «Le "business as usual" n’est pas une option, ont-ils écrit dans un communiqué. Le Conseil fédéral et le Parlement, les cantons et les communes doivent maintenant adopter des mesures efficaces pour une Suisse sans pesticides». Sur les ondes de la RTS, le directeur romand de Birdlilfe Suisse, François Turian, constate que les problèmes demeurent: «La pollution des eaux, la pollution des sols et les menaces sur la biodiversité ou la santé». La conseillère nationale Adèle Thorens regrette quant à elle cette occasion manquée: «Nous sommes en train de vivre une défaite de la santé publique et de l’environnement».

Pour le PLR, la majorité du peuple a vu juste: «Bien que ces deux initiatives aient abordé des questions importantes, les Suissesses et les Suisses ont jugé que la voie proposée pour atteindre l'objectif n’était pas la bonne. De l'avis du PLR, ces deux initiatives allaient nettement trop loin : leur mise en œuvre aurait mis en danger non seulement l'agriculture suisse, mais aussi notre approvisionnement alimentaire national. Le PLR se réjouit donc que l’utopie socialiste d’une vie en autarcie qui se cachait derrière l'initiative sur l'eau potable et que la dictature du bio de l'initiative sur les pesticides aient écopé d’un clair NON.