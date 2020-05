Coronavirus

Les agriculteurs ont suffisamment de saisonniers

Le secteur agricole espère que la réouverture des marchés et des restaurants le 11 mai apportera une bouffée d'oxygène pour l'écoulement des légumes et fruits suisses.

Asperges, rhubarbes, tomates, carottes et fraises suisses commencent à arriver dans les assiettes des consommateurs, les exploitations agricoles ayant en grande partie pu recruter suffisamment de main-d'oeuvre, malgré la fermeture partielle des frontières causée par la propagation du coronavirus. La pandémie entraîne cependant des coûts de production plus élevés.

Par ailleurs, nombre de personnes au chômage en Suisse ont également pu proposer leurs services notamment via des plateformes comme Coople et agrix.ch.

Selon une étude menée en 2014, l'agriculture suisse a besoin d'environ 20'000 à 25'000 saisonniers étrangers chaque année. Ils viennent principalement de Pologne, du Portugal, de Roumanie et de France.

Pour la récolte des fraises, le fruit local occasionnant le plus de travail, quelque 5000 à 6000 travailleurs sont nécessaires. Pour l'ensemble des fruits produits en Suisse, jusqu'à 10'000 personnes peuvent être recrutées, illustre M. Schönbächler.

Recrutement plus complexe

Dans un contexte marqué par la fermeture des frontières occasionnée par la crise sanitaire, engager des saisonniers venant de l'étranger se révèle cependant un peu plus compliqué que d'habitude. Muni d'un contrat de travail et depuis peu d'une autorisation de séjour, les collaborateurs peuvent entrer en Suisse mais les agriculteurs doivent aller les chercher à la frontière, le chauffeur du véhicule ayant transporté ces personnes devant rester de l'autre côté de la frontière, souligne Markus Waber.

Coople, entreprise zurichoise spécialisée dans le recrutement de personnel temporaire, notamment dans la restauration et l'événementiel, a constaté beaucoup d'intérêt pour les travaux champêtres chez les personnes postulant sur sa plateforme en Suisse.

«Jusqu'ici, nous avons engagé des travailleurs pour quatre fermiers couvrant plus de 3000 heures», surtout pour les mois de mai et juin, déclare la responsable de marketing de Coople, Annette Burgard, tout en ajoutant qu'il est difficile de chiffrer le nombre de personnes engagées. Quelque 20 à 30 agriculteurs ont en outre discuté avec la société des possibilités de recrutement.

«La première offre d'emploi que nous avons publiée a obtenu neuf fois le nombre de candidats nécessaires», ajoute Mme Burgard. Lors d'un sondage mené par Coople auprès de milliers de personnes enregistrées sur sa plateforme, plus de 90% des interrogés s'étaient déclarés intéressés par un travail dans une exploitation agricole.

Pour les travaux dans les vignes, l'association Agri Genève a quant à elle fait venir 363 effeuilleurs du Portugal, via quatre vols réguliers de Swiss et un charter entre mai et juillet, selon la compagnie aérienne.