Guerre des prix - Les agriculteurs paient la facture

Les tomates ne sont «protégées» par des taxes douanières plus élevées qu’entre le 1er juin et le 30 septembre.

Les fortes pluies, la grêle et les inondations de ces dernières semaines ont détruit les récoltes de nombreux agriculteurs suisses: des champs entiers de laitue, de brocoli et de chou-fleur ont péri. Migros, Coop, Aldi et Lidl comblent les vides dans les rayons avec des marchandises de l’étranger. Cela semble logique. En revanche, ce qui a été fait par certains détaillants ces derniers mois est moins compréhensible, écrit le «SonntagsBlick».