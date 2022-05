Neuchâtel: Les agriculteurs respectent davantage les bordures-tampon

Sans bordure pas de paiements directs

Les bordures-tampon sont les surfaces faisant le lien entre la production agricole (champs cultivés et prés) et les zones naturelles sensibles, telles que berges, lisières de forêts, haies et milieux protégés. Elles doivent impérativement être couvertes d’herbe et aucun intrant n’y est toléré (fumure organique et minérale et produits phytosanitaires). Selon les cas, leur largeur prescrite varie entre 3 et 6 mètres. La mise en place de ces bordures-tampon est une condition de base pour bénéficier des paiements directs agricoles.