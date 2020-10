Suisse : Chez les agriculteurs, la tendance est aux produits végétaliens

L'avoine au lieu du lait de vache et la récolte au lieu de la traite: selon un rapport, de plus en plus d'exploitations tournent le dos à la production traditionnelle de lait en Suisse.

En Suisse, les agriculteurs plantent de plus en plus d’avoine, pour la production de lait végétalien (image prétexte). Reuters

Un nombre croissant d’agriculteurs quittent l’élevage laitier traditionnel, selon le SonntagsBlick. De premières exploitations se sont reconverties dans la production du lait d’avoine. Les agriculteurs réagissent ainsi à la tendance aux produits végétaliens.

Selon l’institut d’études de marché Nielsen, les ventes d’alternatives au lait de vache ont augmenté de 25% l’année dernière. Chez Coop, les ventes de lait végétal ont triplé au cours des dix dernières années. Récemment, de grandes entreprises telles que Nestlé ainsi que l’entreprise de transformation laitière Emmi ont commencé à proposer des alternatives végétaliennes aux produits laitiers.

Le marché dépend toutefois fortement des produits importés. Les détaillants suisses aimeraient inclure davantage de produits alternatifs au lait de vache dans leur gamme. Une agricultrice citée par le journal est convaincue que le lait végétal remplacera le lait de vache à un moment donné.