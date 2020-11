Covid-19 : Les aides aux médias sont prolongées

La presse écrite pourra bénéficier d’aides pour faire face aux conséquences du coronavirus jusqu’au 30 juin 2021.

Les quotidiens et les hebdomadaires en abonnement de la presse locale et régionale continueront à être distribués gratuitement par La Poste. Pour les titres de plus de 40’000 exemplaires, la Confédération a également prévu une aide. Celle-ci est toutefois liée à la condition de ne pas verser de dividendes pour l’exercice correspondant. La Confédération met à disposition 20,44 millions de francs supplémentaires pour cette aide.