Les aides vont plomber le budget de la Confédération

La pandémie pourrait coûter jusqu'à 31 milliards de francs et 5% du PIB au tourisme suisse en cas de restrictions sur un an, selon l'ONU. La baisse mondiale pourrait atteindre 3120 milliards de francs et plus de 4% du PIB. Ces estimations, publiées mercredi par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), montrent que le recul observé dans tous les pays dépend étroitement de la durée des restrictions. Le scénario le plus pessimiste, soit 12 mois de baisse, serait observé en cas de seconde vague seulement. Selon la CNUCED, les pays en développement devraient être les plus affectés par cette crise du tourisme.