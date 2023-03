Hockey sur glace: Genève bute sur Lugano après 20 minutes

Les Aigles peuvent s'estimer malheureux à l'issue de ces 20 premières minutes. Dominateurs en long et en large durant les 10 premières minutes, la formation de Jan Cadieux aurait du inscrire plus d'un but et mener plus largement au tableau d'affichage. Au lieu de ça, les Luganais ont trouvé l'égalisation lors de leur première occasion. La fin de la période a été marquée par de fortes tensions entre les joueurs et pas mal d'arrêts de jeu. Les Genevois devront reprendre le deuxième tiers comme ils ont entamé la partie.