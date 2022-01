Hockey sur glace – Vermin manque l'égalisation pour Genève

Les Genevois regagnent les vestiaires avec un but de retard. Peu à leur affaire en début de match, ils ont concédé l'ouverture alors qu'ils évoluaient avec un homme de plus sur la glace. Karrer a bêtement perdu la rondelle, permettant à Bader d'aller mystifier Nyffeler. Au fil des minutes, les Aigles ont pris le contrôle des débats, sans parvenir à égaliser. La faute notamment à Wütrich, très attentif devant la cage des Ours.