Skyguide : Les aiguilleurs du ciel aussi victimes du Covid-19

La pandémie entraîne une baisse historique des revenus de Skyguide . Son propriétaire, la Confédération, va passer à la caisse pour combler les pertes.

Soutien financier de la Confédération

Vu le manque de recettes en 2020 et les perspectives tout aussi sombres pour 2021, Skyguide a dû demander le soutien financier de son propriétaire, la Confédération, dans le but de garantir les liquidités et la stabilité nécessaires pour permettre à la société de continuer à remplir son mandat. L'année dernière, le Parlement suisse a ainsi accordé à Skyguide un soutien de 400 millions pour les années 2020 et 2021. Cette aide est assortie de plans d'économies ambitieux et à un relèvement de l'âge de la retraite pour les contrôleurs aériens.