Environnement : Les Aînées pour la protection du climat à la CEDH

Estimant que les mesures prises par la Confédération pour la protection du climat sont très insuffisantes, les militantes se tournent vers la Cour européenne des droits de l’homme.

«Nous espérons que la Cour européenne prenne en compte le devoir de la Suisse de protéger nos vies et notre santé face aux conséquences négatives du changement climatique», a poursuivi Rosmarie Wydler-Wälti, co-présidente de l’association.

Déboutées

En 2016, l’association et plusieurs de ses membres se sont adressées au Conseil fédéral, au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), à l’Office fédéral de l’environnement et à l’Office fédéral de l’énergie. Elles dénonçaient de nombreuses omissions dans le domaine du climat.