Tribunal fédéral

Les Aînées pour la protection du climat déboutées

Les Aînées pour la protection du climat exigeaient des mesures nécessaires pour que la Suisse apporte sa contribution à l’Accord de Paris sur le climat. Le DETEC n’était pas entré en matière et le Tribunal fédéral a rejeté leur recours.

En 2016, l’association et plusieurs de ses membres se sont adressés au Conseil fédéral, au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), à l'Office fédéral de l’environnement et à l’Office fédéral de l’énergie. Elles dénonçaient de nombreuses omissions dans le domaine du climat. En outre, les autorités interpellées devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour que la Suisse apporte sa contribution à l’Accord de Paris sur le climat.

Le DETEC n’est pas entré en matière en 2017, une décision confirmée un an plus tard par le Tribunal administratif fédéral. Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral rejette à son tour le recours des Aînées pour la protection du climat.

Pas d’action populaire

La 1ère Cour de droit public relève en préambule que des citoyens peuvent bel et bien exiger que les autorités ne commettent pas d’actes illicites. Ils peuvent aussi dénoncer des omissions et demander qu’il y soit remédié. Cependant, cette disposition de la loi sur la procédure administrative (LPA) ne constitue pas une base légale pour introduire une action populaire. Pour agir, les citoyens doivent être suffisamment atteints dans leurs droits par les actions ou les omissions des autorités.

Revendications politiques

Les membres de l’association, qui proviennent de toute la Suisse, argumentent que les omissions des autorités en matière de protection climatique provoquent des périodes de canicule toujours plus fréquentes, toujours plus longues et toujours plus intenses. Et que les femmes âgées seraient exposées à des risques plus importants pour leur santé.