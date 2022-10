Berne : Les aînés de plus en plus touchés par la pauvreté

Une étude de Pro Senectute relayée par la «Sonntags Zeitung» et «Le Matin Dimanche» le révèle: pas moins de 46’000 aînés en Suisse sont en situation de pauvreté extrême. Et 295’000 personnes, soit un retraité sur cinq sont pauvres ou menacées de l’être. L’étude de Pro Senectute montre des disparités selon les régions du canton. Au Tessin, une des régions où ils sont le plus nombreux, on enregistre une proportion de 30% de seniors touchés. Au contraire, à Bâle ce taux n’est que de 6%, le chiffre le plus bas du pays. Pour expliquer ces disparités, il faut prendre la situation économique des cantons et les aides apportées, ainsi que la propension à demander de l’aide, rappelle les journaux du dimanche.