coronavirus à Genève : Les aînés peuvent s’inscrire pour la 3e dose dès à présent

Le canton ouvre la vaccination de rappel aux plus de 65 ans. Le dispositif permet d’injecter 1700 doses par semaine.

Le Canton de Genève a ouvert ce vendredi la vaccination de rappel, ou troisième dose, aux personnes de plus de 65 ans. Cette injection est réservée aux individus entièrement vaccinés (deux doses de vaccin à ARN messager ou une guérison plus une dose) et ayant reçu leur dernière dose il y a plus de six mois. L’inscription sera possible dès la fin de l’après-midi via la plateforme soignez-moi.ch ou par téléphone auprès d’une ligne verte gratuite (0800 909 400).