Environnement: Les «Aînées» suisses ont défendu le climat à Strasbourg 

Les plaignants considèrent que le changement climatique menace «leur droit à la santé et à la vie» à cause des «canicules de plus en plus fréquentes et intenses». Les femmes sont particulièrement concernées, poursuivent-ils et considèrent que «la Suisse n’en fait de loin pas assez pour limiter le réchauffement de l’atmosphère terrestre à 1,5 °C maximum».